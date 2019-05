Una crida per mantenir la ciutat neta

Ciutadella és de tots i, per tant, és responsabilitat de tots mantenir-la neta i cuidada. Així ho pretén donar a entendre la nova campanya impulsada des de l’Ajuntament, que s’emmarca dins el programa Ciutadella Neta. En aquest cas, s’han elaborat tres vídeos protagonitzats, en tot moment, pel mateix veïnat, a través de la Comissió Municipal de Veïns i de totes les associacions que la conformen i, també, per membres del Consell Infantil.

Les produccions

Així, un primer vídeo està enfocat a la brutícia que la manca de civisme i de conscienciació deixa als carrers del poble, mitjançant actes com llençar cigarretes, llaunes, papers, pipes o xiclets. Un segon vídeo tracta sobre el mal hàbit de no recollir les caques de cans del terra.

I, finalment, el reciclatge d’objectes i mobiliari voluminós és la crítica que es fa a un tercer vídeo.

A més, al final de cada vídeo (que duren poc més d’un minut), es concreten les multes que comporten cada un dels actes que hi apareixen. En el cas de no recollir les caques dels cans és de 90 euros. Llençar fems a la via pública és sancionat amb 250 euros. I abocar voluminosos de forma incontrolada en són 240 euros.

Tots tres van ser presentats ahir a la Casa de Cultura i, a partir d’avui, es difondran i utilitzaran com a eina pedagògica, per tal que la població en prengui nota i per conscienciar arreu dels centres educatius.