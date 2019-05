Música en viu amb l’Estiu a Maó

El programa d’actuacions musicals en viu «Estiu a Maó» torna a estar en marxa. Entre els tres cicles que s’hi integren («Vermosset», «Nits de música al carrer» i «Festes de barriada»), el programa inclou més de 60 propostes musicals, de diferents estils i també amb músics vinguts de fora de l’illa, a partir d’aquest dissabte migdia amb la primera jornada del «Vermosset» i fins a finals d’agost amb les cloendes de les «Festes de barriada» i de les «Nits de música al carrer».

L’acte de presentació d’aquesta nova edició de l’«Estiu a Maó» va tenir lloc aquest dijous al matí al bar Es Musclet de la plaça Constitució, entre d’altres amb la participació de Maria Membrive, regidora de Comerç i Turisme; Tato Rabassa, coordinador del programa; Albert Marquet, en representació dels establiments de restauració; i Gemma More i Luciano Etchehandy, del grup Wanderlust.

Els tres cicles

El primer dels cicles en posar-se en escena serà l’anomenat «Vermosset», una iniciativa que, digué Maria Membrive, se celebra per quart any consecutiu i «cerca un equilibri entre l’oferta gastronòmica dels bars que hi participen i l’oferta musical». Permetrà gaudir de la música en viu els dissabtes al migdia (de 13 a 15 h) en diferents places del centre històric (Bastió, Espanya, Miranda i Constitució), des de l’11 de maig fins al 29 de juny.

El cicle «Nits de música al carrer», que arriba a la novena edició i és ja un programa «consolidat, que atreu molta gent i s’ha convertit en un reclam turístic», es gaudirà tots els dimarts de l’11 de juny al 27 d’agost i de 21 a 23.30 h, a diferents llocs: places Miranda, Espanya, Reial, Colón, Bastió i Esplanada, Claustre del Carme i carrer de ses Moreres.

El programa de «Festes de barriada» tindrà lloc els mesos de juliol i agost, i comptarà amb la participació de barris com Andrea Doria i Molí des Pla.