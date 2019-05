Menorca, un refugi a la Mediterrània per a les tortugues

Al marge de les dinàmiques decreixents d’altres zones properes i tot i que les amenaces que posen en risc el seu estat de conservació també són presents a l’Illa, Menorca s’ha convertit per a algunes espècies de tortuga en un petit refugi: és terra de tortugues.

Són els darrers estudis de seguiment d’aquests animals que pertanyen al grup dels rèptils, segons s’afirma des de la Reserva de Biosfera de Menorca del Consell, els que confirmen aquesta realitat, revelant que l’estat de conservació tant de la tortuga mediterrània (Testudo hermanni) com de la tortuga d’estany (Emys orbicularis), les dues espècies ‘autòctones’ estudiades a l’Illa, és bo.

Entre les espècies que habiten o s’han observat a Menorca s’hi troben tortugues marines com la tortuga babaua, la tortuga llaüt i la tortuga verda; tortugues terrestres com la mediterrània i tortugues d’aigua dolça com la tortuga d’estany o la tortuga de Florida, que, aquesta darrera, es troba estesa per gran part de les masses d’aigua de l’Illa i suposa una amenaça per a altres espècies que viuen en aquests ecosistemes aquàtics.

Precisament, és per les amenaces presents també a Menorca que la Reserva de Biosfera realitza anualment diverses actuacions per determinar la situació de cada espècie de tortuga, per detectar i controlar possibles amenaces i per observar l’evolució de les poblacions que habiten a l’Illa. Concretament, s’apunta des del Consell de Menorca, es realitza el seguiment anual de dues espècies, la tortuga mediterrània i la tortuga d’estany europea, i es duen a terme erradicacions de la tortuga de Florida, per l’afectació que té a la biodiversitat insular. Anualment es duen a terme captures per a la seva extracció del medi, tractant de disminuir la seva abundància. En 2018, per exemple, se’n van capturar 75 i en 2017 fins a 71 d’aquesta espècie d’aigua dolça invasora.

La mediterrània i la d’estany

De la tortuga d’estany europea, d’aigua dolça de mida petita protegida per la legislació europea, anualment es controlen 17 poblacions en diferents tipus de masses d’aigua, a través de la captura d’exemplars i el seu marcatge. Les dades mostren que té una població en bon estat de conservació a l’Illa, amb una distribució i poblacions ben estructurades.

La tortuga mediterrània és una espècie abundant a Menorca, distribuïda per tota la seva superfície. Anualment s’estan controlant cinc poblacions amb tècniques de captura i recaptura. Les dades del darrer estudi, que elabora Albert Bertolero, revela densitats molt altes: de 10 tortugues/ha i arribant a 32-74 tortugues/ha en algunes zones, densitats molt superiors a la d’altres poblacions continentals i insulars. Els valors de supervivència, tant de juvenils com d’adults, també són molt alts, arribant al 91 per cent anual.