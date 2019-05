Creativitat floral al cor d’Alaior

Amb una climatologia que convidava al passeig, Alaior va viure aquest dissabte la segona de les tres jornades (aquest diumenge és la darrera al seu nucli urbà) de l’esdeveniment «Dies de Flors», una cita que enguany ha arribat a la cinquena edició i que durant aquest cap de setmana, amb la diversitat i creativitat floral com a centre, ajunta oci, gastronomia i cultura a bona part del cor de la població.

L’itinerari pels muntatges florals, per espais públics i 38 establiments col·laboradors i que es pot fer encara avui durant tot el dia, abraça des del carrer des Ramal al començament fins a la Carretera Nova (zona semàfors) al final, açò passant també per la plaça des Ramal, Sant Josep (davall el pont), Sa Plaça, Dalt es Fossar, plaça Nova, Ajuntament, Sant Diego, Calan Busquets i l’avinguda Pare Huguet.

Al convent de Sant Diego, ahir fosquet va quedar inaugurada l’exposició del 64è Concurs Floral del col·legi La Salle, que aquest diumenge també podrà visitar-se en horari d’11 a 14 h i de 17 a 21 h. Mitja hora abans de tancar s’hi farà l’acte de cloenda i el lliurament dels premis als guanyadors.

Tapes i més

Entre les activitats complementàries integrades dins aquests «Dies de Flors», a més del cercavila que oferirà aquest diumenge a les 12 h pel centre del poble la Banda Juvenil d’Alaior, hi va tenir lloc a la plaça des Ramal la novedosa desfilada «Lô Moda» organitzada per l’Associació de Comerciants d’Alaior com a celebració del seu 25è aniversari.

I des del capvespre de divendres i fins diumenge s’hi està fent la Ruta de Tapes, amb onze bars i restaurants inscrits que ofereixen un itinerari per ensaborir una tapa i una beguda al preu de tres euros.

Els «Dies de Flors» del nucli urbà, Ruta de Tapes inclosa, tindrà rèplica els 17, 18 i 19 de maig a Cala en Porter i els 24, 25 i 26 de maig a Son Bou i Torre-solí.