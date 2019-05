La invasió dels plàstics

«La mar de plàstics» és una exposició que es mostra al Club de Jubilats de Ferrreries per a conscienciar del problema de la proliferació d’aquests materials i el seu impacte sobre el medi costaner i marí.

Es tracta d’una iniciativa de l’associació Per la Mar Viva en la qual es mostra al públic tot el material que es va recollir el mes d’agost durant una campanya de neteja de litoral amb els Escoltes de Sant Vicenç dels Horts a la tramuntana de Ciutadella i Ferreries. A més s’exhibirà un quadre de Matias Quetglas, cedit per l’ocasió.

Itineraris

A la sala d’exposicions s’ha marcat un itinerari per tal d’anar passant per diferents sales o expositors on de manera molt didàctica e impactant s’hi trobaran col·locades totes les restes trobades en el litoral durant la campanya.

La mostra té un fil conductor, segons explica Carlos Salord, de Per la Mar Viva. Un cartell defora resumeix el contingut i convidarà entrar al públic. Comença amb un panell presentant l’associació, llavors la història del plàstic, a continuació categories de plàstics, una explicació d’on provenen, quina transformació pateixen, fins que arriba a micro i nano plàstic. Hi ha uns panells explicant aquestes qüestions, i unes urnes de metacrilat amb micicroplàstics a dins.

També s’ha muntat un taulell amb 4 microscopis on es podran mirar els microplàstics. Uns panells explicant totes les repercussions que té el plàstic en els nostres mars i oceans. A una sala es projectarà un audiovisual i s’ha instal·lat un panell de propostes i un de reflexió on apareix l’obra de Maties Quetglas, a qui li van demanar la seva participació en aquesta exposició que es podrà veure fins al 26 de maig.

Salord diu que ‘La mar de plàstics’ explica detalladament la greu problemàtica de la contaminació que provoquen els plàstics i creu que no deixarà ningú indiferent.