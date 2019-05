Festa lasal·liana a Menorca

Com a tots els seus centres germans d’Espanya i Portugal, que en són uns 120, els col·legis La Salle Maó i La Salle Alaior celebraren aquest dimarts 14 de maig el tricentenari de la mort del seu fundador, Sant Joan Baptista de La Salle, qui, a finals del segle XVII, es va associar amb uns mestres per mantenir escoles dedicades als fillets pobres i van fer néixer l’Institut dels Germans de les Escoles Cristianes (La Salle).

La mort del fundador realment fou el 7 d’abril de 1719, però per tal que la commemoració coincidís en un mateix dia arreu de les escoles lasal·lianes es va triar el 14 de maig per a aquests actes especials dels 300 anys. La festa s’ha fet sota el lema conjunt «Una vida, un cor, un compromís», amb la lectura d’un manifest amb el mateix text i amb el cant de la cançó del tricentenari: «One life, one heart, one commitment», referent al lema de l’esdeveniment.

Celebració a Menorca

Aquesta celebració a Menorca de la família lasal·liana, amb actes públics on a més dels seus respectius alumnes i professors hi han pres part també gent interessada, familiars i antics alumnes i docents, se va centrar a Maó, amb l’epicentre a la plaça Conquesta, i a Alaior, fent-se a la mateixa escola.

A Maó, tota la Comunitat se va trobar a les 10.30 h a l’església de Santa Maria per a la celebració eucarística, amb els alumnes engalanats amb un xibit blau de La Salle i un mocador blanc amb el logotip del tricentenari.

Acabada la missa, el so de les campanes els acompanyà a la plaça Conquesta, on tingueren lloc els jocs, els balls i les cançons. El lloc triat, la plaça Conquesta, venia donat perquè a un edifici d’allà fou, en 1906, on La Salle donà les seves primeres classes a Maó.

A Alaior, també al matí, els actes començaren amb la lectura del manifest comú i amb l’eucaristia en honor al fundador a la porxada de l’escola, amb l’acompanyament del rector de Santa Eulàlia, Bosco Martí.

Després, amb els majors encarregant-se de servir el berenar als petits, van gaudir d’una xocolatada conjunta preparada per Isabel Garriga. I també, encara posteriorment, s’iniciaren els jocs populars i els esports, acabant-se la jornada amb una fotografia de tots junts al pati.