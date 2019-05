Explosió de primavera

Al llevant insular es va inaugurar aquest divendres el cap de setmana més primaveral de l’any, amb una nova edició del Maó + Flors, en la qual participen gairebé un centenar d’edificis, carrers i establiments comercials que omplen la ciutat de color i fragàncies.

El tret de sortida a aquesta festa de la primavera va tenir lloc el capvespre a l’Ajuntament. Allà, després de lliurar el ram a la geganta, es va presentar la decoració floral de la façana i de la sala de plens de les cases consistorials, a càrrec des Girasol. I tot seguit, es descobrí el ram gegant elaborat per Víctor Pons a la plaça Constitució i l’estora floral que Flora Ritman ha elaborat a la parròquia de Santa Maria.

Després, el club de gimnàstica Rit-Mô va fer una doble actuació a la plaça, al principi i al final de la desfilada de moda que es va fer, amb la col·laboració d’un bon nombre d’establiments.

Aquest dissabte, més

L’agenda del dissabte és ben intensa, amb propostes tota la jornada i amb la participació de moltes entitats. Hi haurà tallers, audicions, la sortida dels gegants, balls, activitats sobre flors i aromateràpia i la plantada de flors habitual de cada any al parc des Freginal que organitza el Grup d’Infància del Consell. Les activitats seguiran diumenge i els dos dies es podran visitar fins a 87 racons decorats per celebrar aquest Maó + Flors.