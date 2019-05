Boccia, el joc que no té edat

La que es celebrà aquest divendres dematí al poliesportiu des Mercadal era la setena edició del campionat de boccia de Menorca, un joc al qual jugaren, enmig d’un gran ambient, un centenar i mig d’avis dels diferents centres de dia i residències geriàtriques de l’Illa.

Aquest esdeveniment es transforma cada vegada en una gran festa, on els majors dels diferents geriàtrics es retroben i comparteixen una bona estona al voltant d’un joc, el boccia, molt semblant a la petanca i que s’hi juga assegut. Açò permet que hi pugui participar molta més gent.

La trobada de boccia l’organitzen el departament d’Esports i Benestar Social del Consell i l’empresa Biosport Menorca, i a més de fomentar la participació en el joc, procuren fomentar el millor ambient. Per aquest motiu, a part dels premis als millors equips, hi ha un reconeixement a la millor afició, fet que fa que l’animació sigui ben present, fins i tot, amb cartells de suport als jugadors: «Vinga, campions!» o «Joan, apunta bé!» eren alguns dels cartells elaborats per a l’ocasió.

Si en la darrera edició l’equip guanyador va ser el del geriàtric de Ferreries, en la d’enguany el primer premi ha estat per als usuaris de la Residència Geriàtrica de Maó, els quals van demostrar més bona punteria a l’hora d’aproximar-se a l’objectiu amb les seves bolles. Mentre, el segon premi va ser per al Centre de Dia des Migjorn Gran, i el tercer, per al Geriàtric de Ciutadella. Pel que fa a la millor afició, la distinció va ser per al Centre de Dia des Mercadal.

Tot i que els premis sempre s’agraeixen, l’important d’aquesta festa era participar-hi i passar-ho el millor possible. Així ho deia un altre dels cartells: «La victòria està a haver-ho fet el millor possible». Al cap i a la fi, l’objectiu fonamental de la trobada és mantenir el vincle entre els majors, a la vegada que es fomenta la pràctica esportiva.

En la trobada es va comptar amb la presència de la presidenta del Consell, Susana Mora, de la directora insular de Benestar Social, Bàrbara Torrent, i els regidors de l’àrea de Maó, Es Mercadal i Ferreries, Biel Pons, Javier Perianés i Joana Febrer. L’acte va acabar amb una actuació de Paco Saura (veu), Joan Quadres (viola) i Miquel Carreres (guitarra).