Cavalls amb missatge

És tot un clàssic i no va decebre als centenars de persones que assistiren aquest dissabte nit a l’espectacle eqüestre que cada any complementa la Fira del Cavall de Menorca. Un esdeveniment que les ramaderies equines preparen com una manera de mostrar la gran versatilitat de la raça menorquina, cada vegada més valorada a nivell internacional.

L’espectacle va incloure set actuacions a càrrec de sis ramaderies menorquines.

Concursos

Quant als concursos de funcionalitat i morfologia, ja es coneixen els primers guanyadors. Edream GSM de Maite Bonet i Xifoner TB d’Antoni Mingorance han guanyat els primers premis de funcionalitat d’egües i cavalls. I els de morfologia han estat per Karma de Al Parico (1 any), Jonc de Son Felip (2 anys), Goro (3 anys), Diamant negre GSM (4, 5 i 6 anys) i Brindis GSM (7 i més anys ), en mascles. I en femelles, l’única guanyadora que es sap és Joia Negra MT (1 any). Aquest diumenge es sabran la resta d’egües guanyadores i, a les 12.15 hores, els vencedors dels premis especials.