Les flors donen vida als carrers de Ferreries

Els aires més primaverals s’estenen aquest cap de setmana pels carrers de Ferreries, les flors adquireixen tot el protagonisme i omplen de color i de vida nombrosos espais, públics i privats.

Un any més, Ferreries Floreix va començar aquest dissabte ben dematí, amb vesins, comerciants i entitats implicats en la instal·lació de les decoracions florals i les estores que, unes hores després, van començar a rebre la visita de centenars de persones. Tot un espectacle per a la vista en espais com els carrers de l’Ecònom Florit, Sant Joan, de la Creu, de Dalt o des Forn, entre molts altres racons.

A Ferreries es combinen les flors de moltes maneres. Una d’aquestes són les estores, unes creacions en les quals col·laboren moltes persones i que proporcionen un aspecte multicolor als carrers. Els visitants contemplen aquests muntatges, que s’acompanyen amb una gran diversitat de propostes més. Per altra banda, durant tot el dia es van fer diverses activitats. Hi va haver actuacions musicals o de dansa, així com diverses exposicions.