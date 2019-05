Dinar de germanor dels clubs de jubilats

Uns vuit-cents socis de fins a onze esplais de Menorca es van reunir aquest dijous al Recinte Firal des Mercadal per celebrar la seva trobada anual enmig d’un gran ambient, en el qual no van faltar ni el bon menjar ni la bona música.

La trobada va començar devers les 11.30 hores amb l’arribada dels primers assistents. Ja des del principi hi havia música, de la mà del grup forneller No hi som tots. I més tard van agafar el relleu el baríton Jaume Gelabert i la soprano Àngels Bagur, acompanyats al piano per Antoni Pons Morlà, amb un repertori més orientat al bel canto.

Distribuïts en llargues taules, tant davall la porxada com davall la carpa paral·lela, els avis van gaudir del menú preparat per Sa Païssa, de Cala en Porter, amb uns entremesos de primer, be as forn amb guarnició de segon, i gelat de La Menorquina de postres.

Com apuntava aquest dijous el president de la Federació d’Associacions de Persones Majors de Menorca, Pere Pons, per a la sobretaula els assistents pogueren triar entre dos ambients diferents. Un on gaudiren de la música d’un grup de músics de Ferreries, i un altre on Joan Reynés oferí música de ball. La trobada fou tot un èxit.