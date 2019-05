Un mosaic per a les 8 carotes d’enguany

Els Jocs i ses Corregudes des Pla d’enguany aportaran una novetat significativa per a les festes de Sant Joan de Ciutadella. Concretament, el material amb què s’han elaborat les vuit carotes, de les que sis són rompudes per dos cavallers al galop, bé utilitzant una lladriola o bé a cops de puny.

El caixer senyor del bienni, Julio de Olives, ha explicat a MENORCA «Es Diari» que és una innovació amb l’objectiu de facilitar que aquestes sis carotes es puguin rompre amb més facilitat. Les altres dues són per al caixer senyor i per a l’Ajuntament, per a ser exposada al futur Museu de les Festes de Sant Joan.

El material que s’ha emprat per a les carotes d’enguany ha dificultat la seva producció, però permetrà que siguin trencades més fàcilment i evitarà trossos molt grossos o mitges carotes. En realitat, la fusta sobre la que s’han pintat les carotes és un mosaic que, en ser colpejat pels caixers o cavallers que participen en aquest joc, es desfarà amb molts fragments que després seran recollits pels joves que esperen amb gran expectació poder aconseguir un preuat tros de carota.

Salvador López, l’autor

L’autor de les carotes d’enguany és Salvador López, que va acceptar l’encàrrec del caixer senyor. Naturalment, els dibuixos constitueixen un secret molt ben guardat que no es desvetllarà al públic fins el 15 de juny, vetlla des Diumenge des Be. A partir d’aquell moment, i durant una setmana, les vuit carotes estaran exposades a l’entrada de Can Sintas.