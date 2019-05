Dimarts comença la inscripció dels pagesos del terme

L’organització per a les festes de Sant Joan 2019 ja està en marxa. A partir de dimarts els caixers pagesos del bienni -Pedro Marquès Taltavull, l’amo de Santa Victòria; i Pedro Moll Gelabert, del lloc de Monges Nou- acompanyats pel fabioler Juanlu Gelabert començaran a visitar els llocs de Ciutadella per a formalitzar la inscripció dels pagesos del terme que s’incorporaran a sa qualcada.

Aquestes visites continuaran el dimecres i el dijous, segons informa el caixer senyor, Julio de Olives. Per al pròxim dissabte, 1 de juny, s’ha previst la inscripció dels pagesos jubilats i els cavallers dels llocs de fora terme amb propietari de Ciutadella. S’efectuarà a Monges Nou, amb participació del caixer senyor. Després es sabrà el nombre de cavallers que sortiran enguany, així com els cavalls, i també es podrà redactar la relació de visites per al Diumenge des Be, amb les cases on hi haurà toc de dol. Tots els cavallers inscrits seran citats per a acudir el migdia del diumenge 9 de juny a la casa senyorial de Can Sintas, al carrer Sant Jeroni, on la Junta de Caixers demanarà el compliment dels Protocols i també explicarà les novetats per a les festes d’enguany.

Aquest mateix dia començaran a netejar es Be de Sant Joan que hagi estat finalment escollit a Monges Nou, amb la primera rentada que constitueix motiu d’alegre trobada dels familiars i amics dels caixers amb un dinar de germanor. Tot s’anirà preparant per al Diumenge des Be, 16 de juny. La vetlla des Be es celebrarà a la posada del caixer pagès de Migjorn, Pedro Moll Gelabert, situada al número 37 del carrer Anselm Pujol.

Nova corporació municipal

El 15 de juny es constitueix la nova corporació municipal que l’endemà, Diumenge des Be, rebrà els caixers i s’homo des Be.