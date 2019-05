Sant Joan ja té els primers cavallers inscrits

Els del lloc de Son Salomó van ser els primers a apuntar-se a la qualcada de les festes de Sant Joan de Ciutadella d’enguany. La comitiva integrada pels dos caixers pagesos del bienni (Pedro Marquès Taltavull de Santa Victòria i Pedro Moll Gelabert del Lloc de Monges Nou), el caixer senyor Julio de Olives i el fabioler Juanlu Gelabert va començar ahir matí la ruta de visites pels llocs de Ciutadella per inscriure els pagesos i missatges del terme.

L’inici va ser per la banda nord i a mitjan capvespre ja duen uns 25 cavallers apuntats, havent passat per llocs com sa Torre Vella, Sant Sebastià, Son Rotger o sa Torre d’en Quart, i fent una aturada a Santa Victòria per dinar.

A la vegada que s’inscriuen per a qualcuna (o totes) les tandes de Sant Joan, se’ls demana també coses com si el 16 de juny rebran es be a la posada i se’ls convoca a la reunió que el proper 9 de juny migdia hi haurà a cas caixer senyor per recordar el funcionament de la qualcada i les possibles novetats d’aquest any.