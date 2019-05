Una auca de la celiaquia

Gairebé tots hem sentit parlar de la celiaquia i la seva intolerància al gluten, però molt poca gent, excepte els afectats, coneix bé aquesta malaltia. Per divulgar aquest problema de salut d’una forma simpàtica i entenedora, Celíacs Menorca ha editat una auca amb text de Ponç Pons i il·lustracions de Dani Triay que s'ha repartit amb MENORCA «Es Diari».

Va ser Mar Folch, membre de Celíacs Menorca, una delegació de l’Associació Celíacs de Catalunya, la que va tenir la idea de fer l’auca i va contactar amb el poeta i el dibuixant.

La primera vinyeta ja crida l’atenció: Molta gent que pateix celiaquia no ho sap. S’estima que set de cada deu persones celíaques no ho saben, explica Kiko Borràs, delegat de Celíacs Menorca que afegeix que els símptomes són molt diversos i n’hi ha més de cent diferents

Com molt exposa l’auca, els celíacs no poden menjar els aliments que tenen gluten, és a dir, tot allò elaborat amb farina de blat, com les pastes i les pizzes. Tanmateix, molts aliments que no haurien de tenir aquest component, el duen emmascarat.

«El que menys coneix la gent del carrer és aquest problema de les traces -diu Borràs-. Sembla que és no menjar gluten, però moltes vegades s’intenta fer menjar sense, però està contaminat».

Restaurants

A Menorca només hi ha dos restaurants certificats per servir el menjar a celíacs i una pastisseria a Ferreries. Hi ha tres o quatre restaurants més que ofereixen menjar sense gluten, però encara no han pogut obtenir una acreditació oficial. També n’hi ha d’altres que ho intenten fer, però sense una preparació massa bona i a vegades els celíacs pateixen la seva malaltia després de menjar-hi, comenta el delegat.

L’auca ha de ser una ajuda perquè es tingui present el problema dels celíacs.

Aquí podeu descarregar el pdf de l'auca per imprimir-lo