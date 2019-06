Revista que t’endinsa a les festes

La revista de Sant Joan obre les ganes de festa a Ciutadella i per açò novament Editorial Menorca i «Es Diari» han tornat a publicar aquest 2019 l’esperada Revista de Sant Joan, una completa publicació 84 pàgines a tot color que des d'aquest dissabte es posarà a la venda a totes les llibreries de Ciutadella, a un preu de 7 euros; el mateix dia, els subscriptors d’Es Diari, la rebran als seus domicilis, junt amb el diari del dia.

Una acurada feina de compromís i fidelitat a les tradicions i a les festes de Ponent que ha estat coordinada pel redactor d’aquest diari, Joan Juanico, qui junt amb les periodistes, Gemma Carrasco i Laura Bañón –i l’editor d’Es Diari, Josep Pons Fraga–, ens ofereixen el gruix de reportatges, més variat que mai, carregats de sorpreses, anècdotes, curiositats, etc. Josep Bagur Gomila ha estat el responsable del disseny.

La mateixa portada d’enguany és un secret desvetllat per José ‘Pito’ Bosch, autor de les carotes de Sant Joan de l’any passat i que ens il·lustra amb una de les peces que el 2018 el caixer senyor, Julio de Olives, va ‘descartar’; una ‘capellana’ que ens introdueix ja dins un ventall de reportatges que encapçala la Junta de Caixers, en el seu darrer bienni i que ens conten com viuen la festa. S’homo des Be i la seva família, en Salvador López– autor de les carotes d’enguany–, els membres de «Foc i Fum» o la polida història de l’autèntic Rafel de l’obra de Joan Benejam, de la mà de Joan Mascaró M., obren la revista.

La publicació, compromís per fomentar la cultura de Sant Joan i la identitat de Ciutadella, també ens presenta na Francina Bosch, veterana fabiolera; o els 50 anys entre bienni i bienni de dos ex homos des Be, gràcies a Caterina Bonet. El Sant Joan 1968-69 o les vivències en primera persona del Bisbe, Francesc Conesa; els conflictes santjoaners amb els francesos o el llibre santjoaner d’Anna Mª. Ticoulat; les fotos de na ‘Tansa’, la jugadora de volei, Maira Westergaard o la cuina de na Roser Mascaró i la visita a la cotxeria de Can Parrona, passant a un record per l’amo de s’Aranjassa, el músic Jacob A.M. i un reportatge de la dona com a protagonista de la festa o de les monges de Santa Clara, són alguns dels reportatges que hi trobareu.