Un any amb molts cavallers

La qualcada de les festes de Sant Joan de Ciutadella tindrà més cavallers que mai, si més no serà la més nombrosa dels darrers anys. Una volta acabada la inscripció, aquest dissabte migdia al Lloc de Monges Nou, per anar dalt cavall i comptant-hi també tots els caixers, s’hi havien apuntat 201 genets. Tots ells qualcaran 250 cavalls diferents durant les tres tandes.

Si de cavalls l’any passat se’n van apuntar 245, de cavallers i caixers en van ser 188, llavors una xifra similar a la del darrer lustre i que aquest any s’ha disparat caps als 201 inscrits.

Per tandes, la més nombrosa, i totes ja passant de llarg els 100 cavalls, serà la del Dia de Sant Joan capvespre, amb una qualcada de 135 elements, un nombre idèntic al de l’any anterior i que consolida aquesta tanda com la que darrerament té més inscrits. La segueix la tanda del Dia de Sant Joan matí, que enguany puja a 122 (114 en 2018), mentre que el Dissabte de Sant Joan capvespre es preveu que surtin 114 cavalls a la qualcada (105 en 2018).

La distribució dels cavallers inscrits per termes municipals d’on procedeixen els llocs on fan feina (i aquí no s’hi inclouen ni el caixer senyor ni el caixer casat ni sa capellana, però sí els dos caixers pagesos i el caixer fadrí, que provenen del camp) diu que 119 són pagesos de finques situades al terme de Ciutadella, 24 al terme de Ferreries, 21 al des Mercadal, 12 al d’Alaior, 6 al des Migjorn Gran i 3 al de Maó. També, 13 dels inscrits són cavallers que sortiran a la qualcada com a l’amos retirats.

D’entre tots els cavallers apuntats, el més jove, i que ho serà per quart any consecutiu des que s’estrenés anant-hi el 2016, tornarà a ser Miquel Bellota Campins, de Son Tarí Vell i que per Sant Joan ja tindrà 11 anys. Ell sortirà el Dia de Sant Joan matí i el més jove de les altres dues tandes serà Llorenç Pons Taltavull, de Torralbet i que té 13 anys.

I de tots els inscrits, el cavaller de més edat, com també ja ho va ser l’any passat, serà Toni Bosch Camps, de 83 anys. Bosch és conegut com en Toni de s’Albufera, encara que el darrer lloc on va estar actiu com a pagès va ser Son Àngel, i sortirà a la tanda del Dia de Sant Joan capvespre.

El de més edat del dia de Sant Joan matí serà Miquel Moll Benejam, de Son Felip i que té 81 anys. I el cavaller més vell del Dissabte de Sant Joan serà Joan Fedelich Cursach, de Torretrencadeta i que té 80 anys. En aquesta tanda (l’única de les tres en què es fa), en Joan Fedelich tindrà l’honor, com passa amb els caixers, que la qualcada l’anirà a cercar a ca seva per incorporar-s’hi, del carrer Formentera, 12.