Emotiu replec a Binissebani

Els replecs ja comencen a ser més o manco habituals a Ciutadella i un dels que els darrers anys no hi manca i és fidel als primers dies de juny és el que s’organitza a Binissebani, amb cavalls de l’Escola Eqüestre Menorquina i dedicat especialment als residents del Geriàtric municipal de Ciutadella. Perquè tant ells com els seus familiars puguin viure junts l’ambient santjoaner que es comença a respirar arreu i que es va encomanant a cada racó de la població a mesura que s’atraquen les festes.

Allà, aquest dissabte matí i durant una bona estona, van poder compartir aquest esperit festiu a unes instal·lacions que també estaven decorades per al moment, amb canyes verdes i, com no podia ser d’altra manera, amb el so característic del tambor i el fabiol, mentre els cavalls feien el seu particular caragol a l’arena de la pista, dedicant bots i capadetes a tothom que hi assistí.

D’altra banda, un dels replecs més multitudinaris dels que es solen fer abans de Sant Joan és el que es preveu per avui migdia a ses Arenes de Dalt, un replec conegut com el de «can Valeriano» i on normalment també hi participen nombrosos cavalls i cavallers que després sortiran a les festes.