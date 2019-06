'Menorca en el plato' torna un any més

L’esdeveniment gastronòmic «Menorca en el plato», per tastar els sabors típics de l’Illa, torna amb la sisena edició, entre els dies 7 i 16 de juny propers. Seran 10 dies seguits en què diferents restaurants de Menorca, i a través de l’organització de l’Associació Menorquina de Cafeteries, Bars i Restaurants, oferiran un menú especial de migdia, amb la idea de posar en valor la gastronomia típica menorquina i el producte local.

El menú especial de «Menorca en el plato» s’integra per un tast de formatge Mahón-Menorca, plats i postres típics menorquins, pa i copa de vi. Tant els menús com els preus es podran consultar els dies previs i durant les jornades al cercador www.gastronomiamenorca.es.

A les edicions anteriors, els turistes i visitants, i els mateixos menorquins, van poder provar plats com arròs de la terra, perol de ratjada, albergínies, pop amb ceba o conill amb cranca i caragols; així com postres com mousse de carquinyols, gelat de formatge, greixera de patata, sorbet de pomada o flam de figues.

Un plat que s’ha provat anteriorment és l’arròs de la terra. Foto: G. ANDREU