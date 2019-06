Un ‘primer Jaleo’ a Calós

Després de la processó en honor a Maria Auxiliadora, patrona de Ciutadella, va ser el moment del tradicional concert, conegut com el del «primer Jaleo», davant el local social de la Unió d’Antics Alumnes Don Bosco.

Els encarregats d’oferir-lo va ser el grup Feeling, que entre el repertori de temes interpretà el Jaleo, davant l’alegria general i els bots dels joves que any rere any no es perden aquest concert que sol donar la sortida a què es comenci a sentir aquesta música arreu de la població abans de Sant Joan. Aquest concert s’integra dins els actes de la festa externa de Maria Auxiliadora.