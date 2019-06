Posa’t la camiseta de les festes de Sant Joan

Ha arribat el dia. Des d’avui dematí mateix– i fins a esgotar-ne totes les existències– ja es pot recollir a les oficines d’«Es Diari MENORCA», a Ciutadella i Maó, l’esperada camiseta de les Festes de Sant Joan 2019, una promoció conjunta que ofereixen un any més aquest diari i Estrella Damm, amb la festa a un no res d’esclatar. Una peça de roba estiuenca i alegre que pots aconseguir de franc presentant només 15 xapes de la coneguda cervesa Estrella Damm. Aquest Sant Joan els ciutadellencs i menorquins podran anar «ben polits» amb la camiseta de les festes i des d’aquest dimarts se’n repartiran un total de 3.000 camisetes de forma gratuïta, complint amb l’única condició d’entregar les 15 xapes d’aquesta apreciada cervesa.

Un estil brillant i alegre

L’autor del disseny d’enguany de la camiseta– de la que se n’ha feta un versió per Sant Joan i un altre model per a la resta de festes de poble de l’illa, n’és l’il·lustrador holandès, Rick Berkelmans ‘Hedof’, de gran projecció internacional, gràcies a la seva combinació de treballs comercials i exposicions. ‘Hedof’, àlies de l’artista d’Holanda, ens ofereix una mostra del seu estil brillant i alegre; una manera de fer feina que inclòs han contractat grans multinacionals, com Google, Facebook, Nestlé o Nike, entre d’altres.

Estrella Damm manté amb aquesta promoció– exclusiva per «Es Diari»–, el seu fidel compromís amb les festes de Sant Joan que obren el calendari a Menorca i amb la resta de pobles. Una manera més de fer festa.