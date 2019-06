Adéu als Fru-Frús

«El motiu fonamental de la decisió de dissoldre els Fru-Frús ha estat la falta d’un director musical». D’aquesta manera, des de l’estimada agrupació de músics i cantaires, argumenten el perquè del seu adéu, 30 anys després, essent un dels referents de la nit del 22 de juny a Ciutadella, la nit dels festers. «Des que en Bep Ferro va deixar de dirigir els Fru-Frús, cap membre del grup s’ha vist amb cor de passar al davant. Els darrers anys ens hem repartit les tasques de gestió (enviar e-mails, organitzar la vestimenta, coordinar dia d’assajos, fer fotocòpies de les cançons per repartir a la gent...), però la falta d’un líder musical el dia de l’actuació dels festers es notava», ens expliquen, a punt de viure tots ells una nit diferent enguany. «Ens feia pena deixar de sortir com a Fru-Frús després de tants anys i tan bons moments viscuts, però veiem la necessitat d’un canvi».

Per altra banda, ens conten, també ha influït el fet que la majoria dels guitarristes estaven en dos grups: els Fru-Frús i Feim Poble. «I com el grup Feim Poble té una continuïtat al llarg de l’any –surt els dissabtes als carrers una vegada per mes– i tenen una directora tan solvent i engrescadora com és na Lucy, es va decidir la dissolució dels Fru-Frús i la integració de molts dels seus membres a l’altre grup», diuen, sense tenir gaire clar si la gent notarà molt de canvi. El dia dels festers seguirà sortint un grup de guitarristes i cantaires (Feim Poble), però en lloc de sortir a les 21 hores de la plaça del Peix, es sortirà des Born, on es faran algunes cançons al fester del Cercle Artístic i després es farà un recorregut pel centre de la ciutat. Per tant, «acaba una etapa i en comença una altra. El més important és que seguirem tocant i cantant en el carrer, amb ganes de passar-ho bé i intentant transmetre alegria en aquest dia tan especial per als ciutadellencs».

Els Fru-Frús es van començar a formar el mateix any en què l’Ajuntament de Ciutadella organitzà per primera vegada els festers de dia 22 de juny. La idea d’organitzar de nou els festers fou del Col·lectiu Folklòric Ciutadella, el qual, en col·laboració amb les associacions de veïns del poble, l’any 1986 va recuperar l’antic costum de fer festers pels carrers de la ciutat durant la festa de Sant Joan.

I hola al grup Feim Poble

Tot i que no en seran nous a les festes de Sant Joan, per a molts, aquesta nit del 22 de juny el grup musical Feim Poble, dirigit per na Luci Gregori i sortint del Cercle Artístic Ciutadella, agafarà el relleu dels estimats FruFrús. Malgrat aquesta etiqueta de successors d’aquests cantaires, la mateixa Gregori ens vol deixar molt clar que els Feim Poble, «no ens estrenarem aquest Sant Joan 2019, ja fa quatre anys que sortim el vespre abans del Dissabte; som totalment independents dels Fru-Frús», aclareix la directora de música. I és més, afegeix, «mai no hem tingut la intenció de suplir-los a ells».

Açò sí, quan els coneguts Fru-Frús van acabar, alguns dels seus components es van afegir als Feim Poble, un grup de guitarres i veus que de fa un temps ençà, surten la segona setmana de cada mes pels carrers més cèntrics de la ciutat. «Normalment sempre cantem les cançons més tradicionals, com poden ser, ‘Ciutadella bona terra’, ‘Fandango de Ciutadella’ o ‘Ciutat de Parella’, entre d’altres típiques nostres», ens diu na Luci Gregori d’uns Feim Poble que pertanyen al Cercle Artístic, essent una activitat més de l’entitat.

Insistint Gregori que no són aquí per agafar el relleu de ningú, ens conta que van néixer a partir del fet que quan acabaven amb s’Estudiantina, «la gent quedava amb ganes de cantar més i va ser una manera de poder cantar tot l’any», aquests 30 components acompanyats de guiterres i una bandúrria. «Va ser una idea d’un parell d’ells, em va agradar i ho vam posar en marxa».