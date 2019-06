Enguany es be farà 110 visites

Diumenge dia 16 de juny, Dia des Be del 2019. Puntual, a les 9 hores del matí, el fabioler, Juanlu Gelabert, sonarà el primer toc de tambor i fabiol des de la casa senyorial del carrer Sant Jeroni– d’on surt novament el caixer senyor, Julio de Olives– i sortirà la comitiva des be, que, protagonitzada per s’homo des be, enguany Santi Cortès (ajudat per Damià Moll), anunciarà l’arribada de les festes de Sant Joan. I des d’aquest moment en endavant, enguany els esperaran un total de 110 visites i fins a tres tocs de dol.

La comitiva durant tot el dia recorrerà els carrers del barri antic de Ciutadella i en aquest Dia des Be del 2019 es complirà rigorosa visita a set cases més que l’any passat, una xifra considerable en aquest any en què es tanca el bienni 2018-2019. Es preveu que el recorregut acabi al voltant de les 22 hores aproximadament, a cal caixer casat, Martí Faner– al carrer Sant Antoni Maria Claret, 83–, on es penjarà la Bandera i s’oferirà la tradicional beguda a la comitiva des be.

Un gruix de fins a 110 visites per aquest nou Dia des Be que, com mana la tradició, es compliran en el marc del nucli antic de Ciutadella, tret d’algunes poques excepcions. Serà a la reunió de caixers i cavallers que es celebrarà aquest diumenge.

Quant als emotius i sentits tocs de dol, enguany en seran tres els que es viuran a Ciutadella. I un dels més sentits dels darrers anys serà sense cap dubte el que es retrà a ca seva, al carrer Alfons XIII, a Diego Pons Marquès, conegut en el món del camp i de les festes com l’amo de s’Aranjassa. Persona amb una llarga trajectòria dins la pagesia –mort als 91 anys–, va ser un dels cavallers més veterans de la qualcada a Ciutadella, encara amb descendents a la festa. També hi haurà toc de dol a ca n’Olivar i a ca n’Squella. En aquesta casa per la mort, el desembre passat, de Consuelo Duque de Estrada Martorell, vídua de Ricardo Squella, i mare dels caixers senyors Gabriel, Joan i Ricardo Squella.

La comitiva des be només realitzarà visites al nucli antic de la població, la zona que queda delimitada per la Contramurada, on s’hi aixecaven les antigues murades a la ciutat de Ponent.

Vetlla al carrer Anselm Pujol, 37

El pròxim dissabte dia 15 de juny a la nit, en ‘caure el sol’, la vetlla des be es celebrarà en el carrer Anselm Pujol, 37, indret en què s’hi concentraran centenars de ciutadellencs i visitants. Un anyell que enguany posa Pedro Moll Gelabert, l’amo del Lloc de Monges Nou i caixer pagès de Migjorn en aquest bienni.