L’Ajuntament cerca voluntaris per als Jocs des Pla

Continua la campanya per captar nous voluntaris per a les festes de Sant Joan d’enguany. En una divertida iniciativa, l’Ajuntament, per tal d’agrair la col·laboració, ha impulsat la creació d’una camiseta santjoanera especialment dirigida cap a les persones voluntàries, dissenyada per la il·lustradora Aina Sastre i que, precisament, reflecteix els valors dels voluntaris.

La principal labor que du a terme el voluntariat, s’explica des de l’Ajuntament, és la de formar passadís als Jocs des Pla, cosa que «és totalment compatible amb viure i gaudir dels jocs», tractant-se «d’un acte d’estima cap a les nostres festes, per tal que aquesta conservi la seva essència».

Per apuntar-se com a voluntari s’ha d’omplir el formulari que hi ha al web municipal (www.ajciutadella.org) i enviar-lo per correu electrònic al servei de Comunicació i Protocol (protocol@ajciutadella.org). Les inscripcions estan obertes fins al 19 de juny i també hi ha un horari d’atenció al públic (de 9 a 14 h), així com el telèfon 971 381050 (extensió 241) per a informació.

Des de l’Ajuntament s’ha volgut destacar expressament la labor que, des de fa ja uns quants anys, venen desenvolupant els grups de voluntaris de Sant Joan, «vital per fomentar la conscienciació de la importància que els ciutadellencs facin passadís als jocs per tal que cavalls i cavallers puguin córrer amb seguretat, i que tant la gent del poble com tots els visitants puguin gaudir-los amb la màxima intensitat molts anys més», cosa que no seria possible sense la implicació expressa dels voluntaris.