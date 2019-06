Torna el ‘Foc i Fum’ més sensible

Els residents del Geriàtric Municipal de Ciutadella podran assaborir aquest dissabte de Cincogema un capvespre d’ambient santjoaner, gràcies a la representació un any més dels fragments més destacats de l‘obra costumista de mestre Benejam, ‘Foc i Fum’. Serà a les 17 hores, a la placeta de Sant Antoni– ben davant l’antic Hospital Municipal–, on els actors dirigits de nou per Maribel Silvent intentaran arribar als cors i emocionar la gent major del Geriàtric. Serà dies després d’haver-se provat davant els socis de l’Associació Democràtica de Jubilats i Pensionistes.

Entre els protagonistes enguany només hi ha un petit canvi, respecte al 2018; el de na Maria, que la va fer Caro Caules i enguany la interpreta Imma J. Cortès, alumne a les Aules de Teatre de Silvent. «És un gust treballar amb ella, té molt talent; va fer de senyora Potts a ‘La Bella y la Bestia’ i no podia parar de plorar», riu la directora, il·lusionada amb la nova Maria. Silvent ens assegura que des del primer dia, «hem intentat arribar més i més lluny amb els personatges; i més i més profund. Sentir que cada cop hi ha més expectació és un regal per a nosaltres i entenem que aquest treball dona els seus fruits», afegint que el fet de no cantar en directe i poder en el retall jugar amb el text, «ens crea menys pressió i ens podem centrar únicament amb l’actuació».

Enguany al ‘Foc i Fum’ del Geriàtric hi ha alguns canvis, «perquè cada any sentim una nova mirada als personatges. Alguns texts modificats i hem posat una cançó que trobàvem a faltar». Com per necessitats del públic a qui va adreçat és només d’una hora, «sempre que afegim, hem de treure i una cançó de l’any passat no sortirà», avança. El col·lectiu d’artistes vol donar una visió naturalista dels personatges, «que el públic s’emocioni. Crear personatges complexos i que la gent es pugui identificar amb les seves emocions», assenyala una Silvent qui per ella, ser-ne la directora, «és un gran plaer. Poder dirigir actors i actrius amb tantes ganes, amb experiència, que són valents i que confien en la direcció, és un gust». A vegades fan jocs entre ells per trobar un matís, una emoció o una imatge, «i riem molt però, sobretot, sempre trobem coses noves. Quan dirigeixes una obra tens la sensació que encara es podria arribar una mica més enllà».

Dirigir ‘Foc i Fum’ cada any és «veure materialitzat com cada cop pot créixer més en l’àmbit d’aprofundir amb els personatges, cadascun des de la empremta personal que dona l’actor o actriu». Quant al text, «cada any la meva dimensió s’amplia. Trobar-me amb els actors i actrius és un retrobament amb amics amb un objectiu comú: fer gaudir i emocionar el públic donant el màxim de nosaltres mateixos», exclama Silvent, «agraïda a l’ajuntament de Ciutadella que em doni l’oportunitat cada any perquè és veure materialitzat com pot créixer...».