Compromís ciutadà per a la neteja del litoral

Uns 600 quilos són els que han retirat de la costa menorquina els escoltes que han participat en les jornades «Clean up the Med 2019», recollint tota mena de residus, però especialment plàstics, uns grans contaminants que són presents tant a terra com a la mar.

L’agrupament Tramuntana va actuar a les platges des Sivinar i de Mongofre, d’on van treure fins a un tros de caiac, un gran nombre de bòtils i també restes de llenya, especialment canyes. I amb el sedàs van triar una bona quantitat de microplàstics de l’arena.

Els membres de l’agrupament de Santa Eulàlia, per la seva banda, van anar fins a Cala Caldes. Tot i que la primera impressió era que estava neta, a poc a poc van anar destapant plàstics, taps, pals neteja orelles, cordes i bòtils de vidre, a més de molts microplàstics.

En darrer lloc, el «Clean up the Med» va dur als escoltes de Sant Bartomeu a Cala Mica, on van estar unes hores retirant residus, també en la zona d’acampada, i van acabar compartint un dinar, junts a la platja.

Altres agrupaments de l’Illa tenien previst intervenir en altres zones, concretament al Pilar i al Pla de Mar els membres de l’agrupament de Sant Antoni Maria Claret, i a la Vall i la platja des Bot els de Federico Pareja. Finalment, però, les accions no es van poder dur a terme perquè les previsions del temps no eren favorables en aquells punts.