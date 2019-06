Un ‘Foc i Fum’ que captiva

El ‘Foc i Fum Gran’ es va representar ahir davant del Geriàtric Municipal de Ciutadella, a la plaça de Sant Antoni, i va reunir centenars de persones, que van tenir l’oportunitat, un any més, de presenciar aquest tast de la sarsuela santjoanera, amb una versió, com sempre reduïda, amb alguns dels fragments més emblemàtics d’aquesta obra costumista.

Sota la direcció de Maribel Silvent, actors i actrius van oferir un gran espectacle, del qual en van gaudir de forma especial els residents dels centres assistencials de Ciutadella, a qui va dirigida aquesta funció especial. I amb ells, familiars, amics, vesins dels carrers més propers i un bon nombre de persones que no van deixar passar l’oportunitat d’endinsar-se dins la història escrita per Joan Benejam, i musicada posteriorment per mestre Francesc Rosselló.

Que sigui una versió adaptada del «Foc i Fum» que es podrà veure divendres, dissabte i diumenge al Teatre de Ciutadella (Calós), no li resta ni un pèl de mèrit, ja que, com explicava Silvent fa uns dies a «Es Diari», els artistes s’esforcen per donar cada any nous matisos, aprofundint al màxim en els personatges que interpreten. L’objectiu és, igualment, emocionar i fer gaudir al públic.

El repartiment d’aquest «Foc i Fum Gran» l’han integrat Paqui Florit (Francisca), Biel Genestar (l’amo en Joan), Martí Servera (Bartomeu), Toni Pedrol (Carrelet), Francisco Mesquida (Rafel), Imma J. Cortès (Maria), Joan Oleo (Perico), Esteve Mercadal i Bartolomé Genestar (guàrdies civils), i Marta Riudavets, Francesc Pons, Xavier i Marc Florit i Adrià Juanico, que han fet de fillets.