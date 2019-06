Més avellanes cap a Ciutadella

«I en es caragol des Born, ses avellanes volaran...». Com molt bé ens anuncia una de les cançons més estimades de les festes de Sant Joan, «Davallada de la Mola», ja hi queda tot just una setmana perquè volin les primeres avellanes a Ciutadella, el Dia des Be a fosquet, en el tradicional ‘jaleo’ de davant Calós. I per enguany arribaran més sacs i quilos que l’any passat, arribant a les 290 saques i un total de 5.600 quilos d’aquest fruit sec tan estimat a Ponent. Així, es freguen els 300 sacs que es transportaven el 2017 i anys anteriors.

Lluís Moll, de Mascaró Morera, que s’encarrega dels transport, avançava ahir a «Es Diari» que el proper dilluns una part dels seus operaris de Catalunya -entre ells, els ciutadellencs Antoni Casasnovas i Sergi Llorenç- seran els encarregats de recollir les avellanes buides o fallades que, com sempre, s’arrepleguen a Tarragona. La intenció és que arribin a Menorca, per tard, divendres que ve dia 14, just abans del Dissabte des Be. Fa uns anys que aquesta empresa menorquina de prop de 200 treballadors a Menorca i per la península se n’ocupa de la part cabdal, la logística, perquè tinguem les avellanes a hora a Ciutadella.

Com sol passar any rere any, serà sobretot el fosquet del Dia des Be a la zona de la Contramurada i el dia 23 capvespre, mentre la qualcada se’n va a Sant Joan de Missa després del caragol des Born, quan hi haurà més demanda d’avellanes i per tant en volaran més a Ciutadella.

Quant al preu del sac, es mantenen els 15 euros del 2018, en què van pujar dos euros, respecte als anys anteriors. Una petita puja motivada, ens explicava l’any passat na Tònia Bosch, gerent de sa Cooperativa del Camp, pel fet que l’avellana és més cara i feia cinc anys que el preu no es tocava.

Unes avellanes que novament faran gaudir de la festa molta gent a Ciutadella amb aquest gest tan característic, gràcies a la família Plana, de Reus, qui contribueix d’aquesta manera amb les festes de Sant Joan.

Un element, un símbol, de la festa de Ciutadella que antigament era un senyal de galanteria, comprar avellanes plenes i confits per a oferir-los a les al·lotes joves, especialment durant el matí de Sant Joan. Si miram encara més enrere en el temps, segons Oleo i Quadrado, antigament es tiraven pomes, en tost d’avellanes.