El be de Sant Joan comença a lluir

Pesa uns 35 quilos i diumenge que ve representarà l’anyell de Déu, damunt les espatlles de s’homo des Be, la imatge viva de Sant Joan Baptista. Serà en l’inici d’unes molt esperades festes a Ciutadella, on tot ja fa olor de Sant Joan.

Així es va constatar ahir capvespre al lloc de Monges Nou, del caixer pagès de migjorn, Pedro Moll, i la seva dona Núria Florit, on es reuniren desenes de persones, entre familiars, amics, coneguts i cavallers de la qualcada, que no es volgueren perdre la primera rentada del be de Sant Joan.

També hi fou la Junta de Caixers al complet, encapçalada pel caixer senyor, Julio de Olives, i el caixer capellà, Gerard Villalonga, i amb ells, el bisbe de Menorca, Francesc Conesa. Tampoc faltaren els dos fabiolers d’aquest bienni, Juanlu Gelabert i Lluís Soler.

L’amfitrió, que enguany posa es Be, indicà que tenen previst rentar l’animal dues vegades més durant aquesta setmana, amb l’objectiu que dissabte tot estigui a punt de cara a la vetlla, que tindrà lloc al nombre 37 del carrer Anselm Pujol.