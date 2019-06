De Olives vol una qualcada àgil i amb seny

El caixer senyor del bienni, Julio de Olives, demana a caixers i cavallers que, com és habitual, un any més exhibeixin «seny i responsabilitat» durant les festes que s’aproximen. Es refereix a la necessitat d’estar atents, perquè «hi haurà molta gent amb fillets i tots hem de gaudir d’aquests dies». Però no només açò, per als dies previs, el màxim responsable de la qualcada demana mesura per a les concentracions de cavalls que es fan la setmana prèvia al Pla de Sant Joan.

Aquestes qüestions les comentà aquest diumenge De Olives, durant la reunió que es fa cada any abans de les festes, i que tingué lloc al migdia al casat de Can Sintes. Allà es trobaren els caixers i cavallers, a qui De Olives demanà que, «com l’any passat, sigui un qualcada dinàmica i que no es rompi». Així s’evitaran retards i es podran fer tots els actes amb normalitat. I és que «enguany que és el darrer any del bienni, voldria poder fer les tres voltes de caragol as Pla, i també a Ses Voltes i a Santa Clara». Perquè, recordà, «l’any passat només en vam poder fer dues» a la colàrsega del port.

El representant de l’estament noble recordà als genets alguns aspectes dels protocols i demanà responsabilitat davant la gran quantitat de gent que es preveu, encara que no sap si «el fet que dia 24 sigui dilluns, influirà que el dissabte de Sant Joan hi hagi menys gent».

Per altra banda, «una cosa que cada any està agafant més força són les concentracions de cavalls que es fan as Pla la setmana abans de les festes», advertí De Olives. «Jo no puc dir als cavallers que no hi vagin, però els he demanat que s’organitzin i que no es reuneixin molts cavalls junts, perquè és una trobada per compte seva, sense vigilància de l’Ajuntament i no hi ha ambulàncies per si passés res, els deman prudència», afegí.

Sigui com sigui, en relació als dies grans de festa, Julio de Olives espera que «tot vagi bé i que no passi res com el que va passar l’any passat que va fugir un cavall al Camí de Sant Joan de Missa». Incidents com aquest, imprevisibles, que espera que no es produeixin per tal que tothom, petits i grans, gaudeixin al màxim de les festes de Ciutadella.