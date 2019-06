Feinada de la brigada as Pla

Per als treballadors de la brigada municipal de l’Ajuntament de Ciutadella, Sant Joan comença molt abans del Dia des Be i dels 23 i 24 de juny. Per ells fa moltes setmanes que s’ha modificat el seu dia a dia, ja que són moltes les feines d’adequació i seguretat que reclamen les festes. Aquesta setmana han començat a preparar i arranjar Es Pla, un dels punts neuràlgics de la festa, amb obres per temes de clavegueram i vinculades a la millora i reforma del port. Toca deixar bé el pis i posar els escenaris de la Banda de Música i les autoritats.

Dins aquests pròxims dies, a més, es començaran a succeir les concentracions de cavalls i cavallers as Pla, per a entrenar-se i tenir el cavall a punt i mentalitzat. Unes trobades que han anat molt a més ja els darrers anys i per les que el caixer senyor, Julio de Olives, en va demanar «prudència i organització», a la reunió de caixers i cavallers celebrada diumenge passat.

A més des Pla, arriba el moment d’emblanquinar les parets de sa Muradeta i voltants i retirar papereres i mobiliari urbà que suposi algun perill.

Arribada dels ‘xoques’

Els firaires comencen a arribar a Ciutadella aquest mateix dijous per via marítima i s’instal·laran per poder obrir al públic les atraccions aquest divendres i fins després de Sant Joan. Enguany, una visita més llarga que mai, amb una setmana enmig entre es Be i dia 23 de juny. Els firaires de Sant Joan aniran arribant avui de forma progressiva, amb l’objectiu de començar a instal·lar les atraccions, com darrerament, a la plaça des Pins. Un fet que obligarà com sempre a la reordenació del trànsit, com també als canvis a les aturades de taxis i autobusos.