El Concurs de Sons de Fabiol, a escena

Tot enllestit ja perquè la nit d'aquest dijous el cèntric bar Es Fabiol de la plaça des Pins de Ciutadella torni a ser l’escenari de la setena edició del Concurs de Sons de Fabiol 2019 que ofereixen any rere any els germans Torrent Vivó, a iniciativa al seu dia del recordat pintor, Pepe Torrent Vivó. Al fosquet, damunt les 20 hores, es començaran a escoltar amb més força que mai les notes del tambor i el fabiol de les festes de Sant Joan, com a prèvia pel primer toc que protagonitzarà diumenge Juanlu Gelabert, des de la balconada de Can Sintas, al carrer Sant Jeroni.

Enguany el 7è Concurs de Sons de Fabiol comptarà amb un nou presentador, ja que Miquel Fullana serà qui dirigirà aquest dijous el certamen, per a totes les edats i sexes, dividits entre menors i adults. A més, serà un jurat qualificat i format per mitjans de comunicació i de l’Ajuntament qui decidirà qui ha sonat amb més destresa enguany el tambor i fabiol.

Amb premis força interessants un any més per als guanyadors, Alfons Torrent Vivó ens mostrava aquest dimecres la seva il·lusió per mantenir viva la flama del concurs, malgrat la mort del seu germà, Pepe: «La nostra intenció és que sigui com un ‘primer toc’ aquest concurs i la veritat és que cada any ens sorprenen les ganes i com se prenen, els més joves sobretot, el nostre concurs», comentava. Tot amb la clara intenció d’animar els dies abans de les festes i fer que la gent de Ciutadella i visitants passin una estona agradable as Pins».

Una embarassada de set mesos

Enguany, bromeja Torrent, es viurà el primer concurs amb una embarassada– i de set mesos–, ja que Francina Bosch repetirà experiència a la plaça des Pins. Tot i que no tenia del tot previst presentar-se enguany, ella mateixa ens deia que «la repercussió que ha tingut la meva entrevista a la Revista de Sant Joan d’«Es Diari» quasi m’ha obligat a anar-hi», deia aquest dimecres, entre rialles, mentre anava as Fabiol a apuntar-se. Essent cada any l’única dona que sol pujar a l’escenari, ha anat concursant des del 2014, en què va guanyar el concurs de Ciutadella.