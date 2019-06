Les carotes de tota la vida

Salvador López ja pintava carotes molt abans que rebés l’encàrrec del caixer senyor Julio de Olives, i ho seguirà fent en el futur. «Però ja no serà el mateix», confessava aquest divendres l’artista a Can Sintas, on ja pengen les vuit obres concebudes per Sant Joan 2019. «He gaudit molt del procés de creació, m’ho he passat molt bé, i francament és una cosa que ja trobo a faltar», afegeix López.

El públic ja va poder començar a gaudir aquest divendres d’unes obres que estaven acabades des de fa aproximadament tres mesos i que el seu autor ja tenia ganes d’ensenyar. Peces que ell mateix defineix com «d’estil clàssic, les carotes de sempre, de tota la vida». Vuit peces que el caixer senyor ha triat entre una sèrie de deu. «Estic molt satisfet del resultat», manifestava De Olives pocs minuts abans que s’obrissin les portes de Can Sintas: «Crec que l’artista ha utilitzat un estil molt viu, amb la presència de temes d’actualitat i elements significatius de les festes».

Preguntat sobre si ja té una idea de quines dues obres es lliuraran de baixar as Pla el dia 24 per romandre vives com a patrimoni de les festes, el caixer senyor reconeix que «és un debat que encara continua obert a la família ... Serà difícil». En aquest sentit, l’artista confessava no tenir una favorita.

Lliure interpretació

Es tracta d’una col·lecció d’obres en què no falta l’humor i la ironia, i, per descomptat, un missatge que López prefereix no revelar: «Prefereixo deixar aquesta part a la lliure interpretació de l’espectador». Un conjunt artístic de temàtica variada en la qual més enllà del contingut l’autor fa també d’alguna manera un homenatge a la seva mare, «la persona que em va inculcar la pintura».

Una activitat a la qual seguirà donant curs al seu taller perquè segueixi creixent aquesta ja àmplia col·lecció de carotes que alberga la seva cotxeria.