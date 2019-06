Una minicomitiva des Be a l’EI Es Mussol

Com és habitual cada any abans de Sant Joan, a l’escoleta infantil Es Mussol van organitzar la seva pròpia comitiva des Be, en la qual no hi faltaren ni els corbatins, ni les guindoles, ni els guàrdies civils, ni l’anyell.

Aquesta minicomitiva des Be va desfilar pels voltants del centre davant l’atenta mirada de pares, avis i familiars. Abans, però, els petits havien tingut força feina, també les seves mestres, per confeccionar els diferents elements i indumentàries, com la de s’homo des Be. Un personatge, aquest, que va comptar amb el corresponent animaló, el qual fou portat, com toca, a les espatlles.