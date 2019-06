Es Be vesteix la festa de blanc

Si bé durant els primers dies de juny ja es respira a Ciutadella un aire especial en què es percep la proximitat de la festa, la jornada de sa vetlla des Be és la que anuncia que Sant Joan ja és aquí. Animat ambient el que es va viure aquest dissabte al carrer Anselm Pujol i en les vies limítrofes a aquesta zona, on a mitja tarda va començar ja a congregar un bon nombre de persones per veure el que per aquestes dates es converteix en el blanc de totes les mirades a la ciutat, en aquesta ocasió el be criat a Monges Nou, el lloc del caixer pagès de migjorn del bienni, Pedro Moll Gelabert.

L'exemplar, d'aproximadament uns 30 quilos, que ha estat elegit entre sis candidats a ser portat aquest diumenge pels carrers de Ciutadella, va arribar al número 37 del carrer Anselm Pujol a les 19.50 hores, però encara quedava temps per donar-se a conèixer a la multitud , el que va portar aposentar a l'animal a la posada del caixer pagès. A mesura que passava els minuts el carrer va començar a omplir-se, amb els més petits apostats en primera línia, alguns fins i tot intentant veure alguna cosa per les escletxes de la porta de la cotxera. A les 20.30, hora en què s'havia citat al poble per conèixer al Be de 2019 ja resultava difícil trobar un lloc que prometés bona visibilitat.

Finalment, l'espera va acabar quan faltaven set minuts per a les nou del vespre, el moment en què blanc nuclear de l'animal va enlluernar als presents. Així va començar a passar un riu de gent davant un Be al qual apuntaven totes les càmeres. A les 22 hores, amb el caixer senyor del bienni al capdavant, Julio de Olives, arribaven a la posada els la resta de membres de la junta de caixers: sa capellana, Gerard Villalonga, el caixer pagès de tramuntana, Pere Marquès Taltavull; el caixer casat, Martí Faner Marquès, i el caixer fadrí pagès, Joan Bosch Fedelich. També es van donar cita a la popular celebració, s'homo des Be, Santi Cortés, i el descarregador que aquest diumenge l'acompanyarà pels carrers de Ciutadella, Damià Moll, i el fabioler Juanlu Gelabert. Poc després la junta també visità la posada el bisbe Francesc Conesa.

La nit va ser llarga al número 37 del carrer Anselm Pujol, i també es va perllongar bastant al barri, on Sant Joan ja es respirava a peu de carrer amb un bon nombre de cases i garatges oberts. Aquest diumenge, la festa es trasllada als carrers més cèntrics per seguir el Be durant les 110 visites que realitzarà després de partir a les 9 del matí des de la casa del caixer senyor, al carrer de Sant Jeroni, on sonarà el primer toc de fabiol del Dia des Be, l'inici del veritable compte enrere cap a la gran festa.