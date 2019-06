El be anuncia l'arribada de Sant Joan

Ciutadella ja viu de ple el primer dia gran de les seves festes, amb la celebración del Diumenge des Be, després d'una llarga nit en la que molts han vetllat l'anyell.

La comitiva ha iniciat el recorregut per la ciutat, amb les 110 visites programades. Amb puntualitat, el ritual ha començat a les 9, quan el fabioler, Juanlu Gelabert, ha demanat permís al Caixer Senyor, Julio de Olives, per a iniciar les visites. Ha estat el moment en que el fabioler ha entonat per primera vegada el toc de fabiol, fent esclatar a la multitud que ho esperava des de l'estret carrer de Sant Jeroni i els seus voltants.

L'Ajuntament de Ciutadella i Cal Bisbe són les primeres aturades de la comitiva.