Avellanes i música per arrodonir la jornada

Amb la comitiva des Be immersa en el seu recorregut pels carrers de Ciutadella, ja al fosquet, el tram de la Contramurada que va des del Molí des Comte fins a Calós començà a guanyar afluència i, a poc a poc, es va anar creant la característica estora d’avellanes damunt l’asfalt i a les voreres. Mentrestant, les famílies amb cases i cotxeries en aquell tros obrien les seves portes i rebien les visites d’amics i coneguts, convertint-se així en espai de retrobada per a molts.

Aquesta és una estona que agraeixen especialment els més petits, que tenen un espai per al joc, tirant -sempre amb amor- les avellanes arribades des de Tarragona. En total, uns 290 sacs, a repartir entre el dia d’ahir i el Dissabte de Sant Joan, quan la qualcada parteixi cap a Sant Joan de Missa després del Caragol des Born.

Davant el bar de Calós estava instal·lada, com sempre, la tarima des d’on la Banda Municipal de Música de Ciutadella havia d’oferir el tradicional jaleo. I així va ser. Passades les vuit, la formació que dirigeix Joan Mesquida començà a sonar el seu repertori festiu. Els músics, una setantena, interpretaren pasdobles com «Amparito Roca», «Paquito el chocolatero» o «El gato montés», i no faltà un popurrí santjoaner amb temes com «Na Dolores», el «Volem gin» i, com no, «Davallada de la Mola» i el «Jaleo», cançons que tocaren diverses vegades al llarg del parell d’hores que van estar sonant.