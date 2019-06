La bandera ja penja a cal caixer casat

L’horari previst per al final de ruta era a les 22.15 hores, i finalment es va produir a les 22.47. Era aquest el moment en què, a les portes del domicili del caixer casat, al nombre 83 del carrer de Sant Antoni Maria Claret, es començà a percebre com s’aproximava el so del tambor i el fabiol de Juanlu Gelabert.

Era el senyal que estaven esperant centenars de persones, que des de feia estona romanien, assegudes o dretes, per presenciar l’arribada dels anunciadors de la festa, i de forma especial, de s’homo des Be, Santi Cortès, qui durant tot el dia havia passejat l’anyell de Déu a becoll. Era la culminació del repte personal que suposa representar la viva imatge de Sant Joan Baptista, descalç, duent arreu la bona nova de la proximitat dels dies grans de les festes de Sant Joan.

La gent reclamà la presència de cada un dels caixers i del fabioler, i no va faltar allò de «que mostri es Be, que mostri es Be». El portador de l’anyell i el seu ajudant, Damià Moll, que l’acompanyà tot lo dia, satisferen les peticions alçant enlaire l’animal com a senyal inequívoc de satisfacció màxima.