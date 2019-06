De la festa, a la feina

Tot just sortia el sol a Ponent i aquest dilluns al Lloc de Monges Nou semblava un dia més de feina, amb les rutines diàries. Només les cares de cansament i a la vegada de satisfacció i orgull feien veure que no era un dilluns qualsevol. I és que feia poques hores que en Santi Cortès, després de més de dotze hores i 110 visites per Ciutadella, havia anat al llit a descansar; una dura jornada però que no va trastocar les rutines del dia a dia al lloc del caixer pagès de migjorn, Pedro Moll. S’homo des Be es va aixecar a les 6,30h i se’n va anar a munyir i a complir amb la jornada matinera a Lloc de Monges Nou. «Ni em vaig mirar el rellotge en ficar-me al llit però devien ser les dues de la nit, després de retrobar-nos com l’any passat, a cas caixer casat, ja dutxats i canviats», ens deia a primera hora del matí en Santi, amb les mans ocupades al lloc. Açò sí, «farem els serveis mínims avui i en poder partirem», reia.

S’homo des Be, en nom també de la Junta de Caixers, es mostrava molt satisfet per com havia anat el Diumenge des Be. «Amb prop de 110 visites, mitja hora de retràs és no res. Crec que vam quedar bé amb tothom a qui vam visitar i els fillets i tothom van poder tocar l’anyell», ens deia s’homo des Be. «La veritat és que em sent molt bé i no tenia mal enlloc, sí que amb el cos amb una sensació estranya, de tantes hores de caminar descalç», ens contava amb la veu mig tallada per l’emoció. Un Santi Cortès que va arribar ben fresc a cas caixer casat, amb ganes de més festa: «Hauria pogut durar encara 3-4 hores més el Diumenge des Be.