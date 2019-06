Vuit festers i onze festes a Ciutadella

L’encesa dels festers, aquest dissabte a la nit, quan pongui el sol, encetarà de nou l’ambient festiu a Ciutadella, posant ja el cronòmetre a zero de cara a l’esclat d'aquest diumenge a les dues del migdia a cas caixer senyor. Enguany hi haurà vuit fogueres a la ciutat, enfora de la trentena que va arribar a haver-hi fa uns quants d’anys, però açò sí, els mateixos que el passat 2018. A part, en aquesta nit que enceta ja les festes de Sant Joan a Ciutadella continuen en creixement les festes de carrer, sense foc però amb molta animació igualment; enguany se’n celebraran una dotzena, a places i carrers.

La nit de fogueres és una tradició que aprofiten els bars, associacions o entitats veïnals per obrir les festes de Ponent, que van començar amb el primer toc de tambor i fabiol el Diumenge des Be a Can Sintas. I aquest dissabte vespre se n’encendran vuit, amb les novetats de Temptacions, al carrer Mercadal i de Niki’s+Bananas, al carrer Sant Antoni Maria Claret. Aquest any a més s’afegeixen festes com la que es viurà a un dels carrers més santjoaners de Ciutadella, a ses Roques. Una nit de festers enguany sense una de les actuacions més esperades cada any, la dels ‘Fru-frús’, després de 30 anys. Açò sí, a més de la batucada Esclat o membres de la Banda de Música, els cantaires ‘Feim Carrer’ faran els seus passacarrers.