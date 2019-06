Ciutadella encén la festa

Entre festers i música, Ciutadella celebrava aquest dissabte la vigília de les seves festes i omplia els carrers de l’ambient més santjoaner que, de fet, ja fa setmanes (inclús mesos) que ja es respira.

Després d’un cap de setmana ja intens per celebrar el Dia des Be, i poques hores abans de sentir sonar el toc de tambor i fabiol que farà esclatar Sant Joan, ahir va tenir lloc un vespre vibrant als carrers i places del poble.

Era un costum antic, el de muntar i encendre festers. Amb aquest, ja farà 33 anys que l’Ajuntament la recuperà i, ara, és una tradició popular més que arrelada i que introdueix els dies grans de la festa. És més, fins i tot, n’amenitza l’espera.

Enguany hi va haver vuit festers (el mateix nombre que l’any passat), repartits per Ciutadella. Tot i que són menys que els que es podien contar fa uns anys, l’esperit de festa segueix intacte. Alguns als llocs més cèntrics i d’altres fora dels marges del nucli antic, on tampoc hi van faltar assistents. A partir de les nou d’ahir es van anar encenent tots.

Abans d’aquesta hora, al fester de la Plaça des Born, davant el Cercle Artístic, la festa ja havia començat a les vuit i mitja, amb les actuacions del Grup Folklòric des Born. A més, amb el foc ja ben encès, sobre les nou i mitja, el grup cantaire ‘Feim Poble’, que entra a l’escena santjoanera (per primera vegada i per omplir el buit que deixen els ‘Fru-Frús’), també animà aquella zona, on hi van tocar varies cançons, abans de començar a desfilar pels carrers de Ciutadella.

Per animar el tros de Ses Voltes, que avui matí ja és plena d’arena, la festa de carrer també arrancà amb el Grup Folklòric Arrels de Sant Joan, col·locats davant la Impremta des Racó.

Tal i com també estava previst, al carrer Mercadal (a Temptacions) s’encenia, per primera vegada un fester, que comptà amb la música del joveníssims Dani Juanico i Joss Crespi.

També era novetat el fester que s’organitzà al carrer Sant Antoni Maria Claret, entremig dels bars Niki’s i Bananas. Allà va ser el grup Verlaat Band qui s’encarregà de posar la música.

En canvi, també es van viure festers que ja s’han convertit en una cita tradicional durant la vigília de Sant Joan, com el que s’organitza al carrer Lepant, davant el Bar S’Oficina. El cantant Bep Marquès, delectà un any més al públic amb el seu repertori més santjoaner.

Els Dos Sipiots, com de costum, també van animar amb el seu propi espectacle a tots els que es van atracar al fester situat a carrer Orient, al Bar Tramuntana. Per altra banda, el popular grup Xaranga de Ponent donà el seu toc de gresca al fester de Calós, a la Contramurada. Així mateix, també es van encendre dos grans festers a la Plaça d’Artrutx, al Bar Reno o al carrer General Morera. Aquest últim organitzat per l’Associació de Veïns.

Tot i que sense fester, també es va fer molta bulla a les festes de carrers de Glosador Vivó, al Camí de Maó, a la Plaça Nova i, per descomptat, a la Plaça de la Llibertat on hi actuà Jukebox Band.