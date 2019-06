Sí, sí... Sant Joan ja és aquí!

Ciutadella ja viu de ple les festes de Sant Joan 2019. Com marca la tradició, i amb puntualitat, a les 2 del migdia el so del tambor i fabiol ha fet esclatar de joia la ciutat, que viurà de ple dos dies intensos de celebracions.

Ja a les 11.30 hores del matí ja hi havia gent que esperava defora de cas caixer senyor. Estaven davant la façana de can Sintas, entre els carrers de Sant Jeroni i Sant Francesc, per poder veure de prop como sonava el primer toc de fabiol de les festes de Sant Joan.

A falta d'una hora, a les 13 hores, de cada vegada els estrets carrers de Sant Jeroni i Sant Francesc estaven més plens.

Tothom esperava en Juanlu Gelabert, fabioler. Ha arribat a l'inici del carrer de Sant Francesc a les 13.50 hores, i ha estat rebut amb aplaudiments. Després de cinc minuts d’espera ha seguit carrer amunt. El separaven tan sols 50 metres per arribar a can Sintas i l a gran gentada present li va fer un passadís ben net per què pogués arribar a la casa noble.

Sense més dificultats, el fabioler ha arribat a la façana de la casa senyorial a les 13.56 hores. Ha deixat la somereta defora i ha entrat caminant, enmig d’una gran ovació.

Un vegada dins, en Juanlu Gelabert s'ha agafat la guindola, i ha pujat les escales. A dalt l0esperava el caixer senyor, Julio de Olives, acompanyat de la seva família.

Faltaven un minut per les dues del capvespre i el fabioler ha pres la paraula: «Noble caixer em donau vos permís per començar el replec?». El caixer senyor li respongué: «Sí, Juanlu, que començi el replec del dissabte de Sant Joan».

El fabioler s'ha posat la guindola, i a les dues en punt ha ftr sonar el primer toc. La gernació ha esclatar, al crit de «Ciutadella, Ciutadella». La festa ha començat. Ara sí, Sant Joan ja és aquí.