Festers i bujots per al solstici

Encendre focs és una de les formes més antigues per celebrar la festa de Sant Joan i diferents localitats de l’Illa mantenen o han recuperat aquesta tradició que té un origen pagà. Els antropòlegs diuen que originalment les fogueres es feien la nit més curta de l’any, el 21 de juny, però el cristianisme va traslladar la celebració un parell de dies per a que coincidís amb el dia dedicat a Sant Joan el Babtista.

La festa d’ahir a Maó començà amb un passacarrers amb la Banda de Cornetes i Tambors que es dirigí al Parc del Freginal on van tenir lloc diferents actes, com un taller de canyes verdes a càrrec del Club de Jubilats del Carrer Vassalló. El grup mallorquí Mel i Sucre cantà simpàtiques cançons d’animació infantil i donà pas al lliurament de premis als millors bujots. Finalment els ninots van ser devorats per les flames d’un gran fester. Una revetla animada pel grup Dos i Ficats va servir per cloure la nit màgica de Sant Joan.

Al municipi de Maó també es van encendre festers amb bujots a la plaça de Llucmaçanes, al camp de futbol de Sant Climent i a s’Arenal petit de Sa Mesquida.

Avui l’ermita de Sant Joan des Vergers acollirà a les 18.30 una missa i bereneta de Sant Joan.

Més focs

A Sant Lluís, va ser el gegant Joan Flametes l’encarregat de recollir els bujots que després es van cremar i l’animació la van posar Pinyeta Pinyol i una torrada popular.

Es Castell va tenir també el seu fester animat d’un passacarers amb la Colla de Gegants i Grallers de la localitat.

La Nit de Sant Joan també va tenir un altre punt al camp de futbol de Cala en Porter.