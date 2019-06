«Estimar Sant Joan per conèixer Ciutadella»

«Acaba un bienni, en vindran d’altres. Aquesta Catedral s’omplirà any rere any amb motiu de la festa de Sant Joan. Noltros passam, altres passaran, però la fe romandrà viva com a part integrant de la identitat cristiana del poble de Ciutadella. No pot conéixer Ciutadella qui no estima Sant Joan», proclamà ahir a la Missa des Caixers el caixer capellà i vicari general de la diòcesi, Gerard Villalonga.

A las 16 hores començà a la Catedral l'Eucaristia de la Missa de Caixers, que esdevé l’acte central de les festes de Ciutadella per la relació amb el seu origen religiós, vinculat a l’Obraria de Sant Joan de Ciutadella, que era el gremi dels pagesos.

En el transcurs de la celebració hi va haver emotives paraules de record, sentiment i memòria dedicades a tres persones molt lligades a les festes de Ciutadella, que van morir el 2018: Consuelo Duque de Estrada Martorell, vídua del caixer senyor Ricardo Squella, i mare dels caixers senyors Gabriel, Joan i Ricardo Squella; l’amo jubilat de S’Aranjassa Diego Pons Marquès; i José Maria de Olivar i de Oliver. El fabioler, Lluís Soler, va fer ressonar el tambor i el fabiol en el moment de la Consagració, uns sons que van ser el batec viu del cor santjoaner de Ciutadella.

També va ser entregada als assistents l’estampa de Sant Joan, editada per l’Ajuntament amb una imatge de la que n’és autor Marc Florit Gornés, mentre que el poema, titulat «Sentits de festa», ha estat redactat per Moisés Coll Marquès.

Beguda al Seminari

En haver acabat, a les cinc en punt la música de la Banda avisava de l’arribada de la comitiva, que venia de la Missa de Caixers, als qui es trobaven expectants dins i defora el Seminari, per assistir a un dels moments més plàcids de la jornada del dia 24.

Un cop dins, tots ells van poder reposar una estona més mentre bevien aigua fresca i menjaven unes pastes. Ho feien, tranquil·lament, asseguts de major a menor i agafaven forces per la tanda del capvespre.

Mentrestant, al pati del Seminari la Banda de Música animava l’ambient que tota a resta de convidats gaudia.

Després d’un matí llarg, De Olives (fill) continuava amb un somriure a la cara i es retrobava amb el seu allà on tot havia començat aquell mateix dia, a les 8 hores, amb la demanada de permís del fabioler per començar el replec.

Els dos caixers, Bosch i Moll van fer un sincerament agraïment al jove Caixer Senyor que després va sortir a despedir-se amb el seu pare des del balcó.