Convidada cap a la festa

Amb un lleuger retard respecte anys anteriors, els cavalls han aparegut a la plaça des Born. La gernació ja ho esperava amb ansietat, perquè a continuació venia un dels plats forts de les festes, els Jocs des Pla.

Faltaven 10 minuts per a les 8 quan el fabioler, Juanlu Gelabert, ha entrat a la plaça, i amb ell tots els caixers i cavallers que han desfilat per davant de la façana de l'ajuntament i han saludat als membres de la corporació municipal.

Cap a les 8, el caixer senyor, Julio de Olives, ha començat el seu discurs, en el que ha mostrat «l'agraïment infinti a tot el poble de Ciutadella perquè un any més viu les festes de Sant Joan a cada espai i racó, i la vivim i compartim perquè és un esclat d'alegria». De Olives ha mencionat també la feina de la gent del camp, que «amb el poble de Ciutadella ha sabut conservar les festes» i també la dedicació dels voluntaris i cossos de seguretat. El caixer senyor ha tingut un record per «tots els ciutadellencs que ens han deixat, en especiual l'amo en Diego de s'Aranjassa».

A la convidada del noble, la batlessa, Joana Gomila, des del balcó de l'ajuntament l'ha contestada amb «honor«. «Totes i tots feim la festa, i us deman que ens sentiguem implicats», ha afegit la batlessa. També ha recordat a la gent que ja no hi és present, com l'amo en Diego, que «des d'allà on sigui ens està mirant». Gomila ha acabat demanant alegria i seny per gaudir dels Jocs i ha acabat, com sempre, exclamant «as Pla hi falta gent!».

La qualcada ha continuat cap al monastir de Santa Clara per a demanar la protecció per als Jocs.