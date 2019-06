Minuts de pau a Santa Clara

Com marca el protocol de les festes, la qualcada de Sant Joan va celebrar al Convent de Santa Clara l’antic Caragol des Casats un dels moments que els bons coneixedors de la tradició saben apreciar. És un moment de bulla, matisada pel recolliment i la pau d’aquell indret. En aquest context i tal com es està establert, el caixer senyor, Julio de Olives, demanà a l’abadessa de les clarisses, Nina Barber Coll, l’oració de les monges per a celebrar els Jocs des Pla i els caragols amb la protecció divina.

Per la seva banda, la religiosa digué també unes paraules en les quals agraí la visita del màxim representant de la festa i donà veu a les aspiracions i pensament de les monges de Santa Clara.

Salutació

A la seva intervenció el caixer senyor, a més de demanar les pregàries i oracions de les clarisses per a celebrar els jocs, els caragols i les corregudes de la festa, va fer un elogi del paper de les monges com a guia dels sentiments dels creients.

«Representau el compromís viu de l’Església, i aquest monestir és un venerat espai espiritual d’oració i referència per a tot el poble de Ciutadella, que vos estima de tot cor», va dir Julio de Olives que preguntà: «cap a on caminaríem sense les germanes del Convent de Santa Clara?»

Per la seva banda, l’abadessa Nina Barber indicà que les germanes també se senten part de la festa «més gran i polida del món».