Un acomiadament a tot color

Si hi ha una cita assenyalada cada 25 de juny a Ciutadella, per no dir l’única de l’agenda d’actes, aquesta és la dels focs artificials. Una tradició amb la qual la ciutat va complir aquest dimarts a la nit un any més gràcies a la pirotècnia que es va llançar des de la Punta Prima de la urbanització de Son Oleo, un espectacle similar al dels últims anys, tot i que amb alguns matisos.

Canvis que van obeir, en gran part, al compliment d’una normativa que afecta l’emmagatzematge dels focs i que principalment es va traduir en la utilització de cartutxos d’un calibre inferior. Més enllà d’aquests detalls tècnics, la cita va ser, com acostuma, tot un espectacle que centenars de persones van gaudir des del passeig marítim.

Una intensa sessió de llum, color i so que es va perllongar durant un quart d’hora aproximadament, i que en la línia dels últims temps va apostar per uns focs de menor altitud per guanyar intensitat a través del reflex al mar.

Prop de 75 quilograms de pirotècnia que van esclatar al cel de Ciutadella per acomiadar Sant Joan 2019 amb magnificència i amb la vista posada ja en 2020, per a quan els responsables dels focs ja avancen que l’espectacle serà més gran.