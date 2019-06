La festivitat de Sant Pere es viu al port de Maó

Maó va viure aquest dissabte la festivitat de Sant Pere, celebrant una variada jornada d’activitats, com és habitual, al port i amb la participació de diverses entitats.

Els Amics de la Mar van encetar els actes del dia amb la demostració de vela llatina entre Cala Figuera i l’Illa Plana, una proposta que repetiren el capvespre en l’entorn de la Colàrsega, on féren també regates de velers teledirigits.

Cap al fosquet, en la zona de s’Hort Nou es van fer el tradicional joc des capellet i la travessada del port nedant, i poc després, al parc de Rochina, començava un passacarrers protagonitzat pels gegants de Maó, i al mateix temps, a la Caseta del Batle s’obrí una exposició de patrimoni marítim.

La Banda de Música de Maó es sumà de nou als actes de la festivitat, oferint una actuació amb un repertori festiu, amb cançó menorquina o pasdobles.

El grup Xalandrí, format per Luci Gregori, Hilari Vidal i David Bosch, va arrodonir la jornada amb una vetllada d’havaneres i cançó menorquina, on no faltaren títols com «Na Nena», «Vell mariner», «Mare, vull ser pescador» o la molt apreciada «Escolta es vent».