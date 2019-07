Trepucó elimina una paret seca i eixampla l’accés de servei

El recinte de taula i algunes cases talaiòtiques adjacents del poblat de Trepucó, al terme de Maó i un dels jaciments arqueològics considerats més importants de la banda del llevant de l’Illa i que any rere any rep un nombre important de visitants, van ser excavades per l’arqueòloga anglesa Margaret Murray durant la dècada de 1930.

I fou posteriorment quan l’administració pública va adquirir aquesta part del poblat i es va construir una paret seca que separava la part pública de la privada. Ha estat recentment que el Consell de Menorca ha comprat bona part del poblat que encara era de titularitat privada i que envolta l’espai més monumental de Trepucó (de manera que ara pràcticament tot el jaciment és íntegrament de titularitat pública), fent que aquella paret fos actualment innecessària.

Aquest fet, i segons que s’ha explicat des del Consell de Menorca ajuntat amb la realitat que la paret seca encaixonava la part excavada fins al punt de separar-la visualment de la resta del jaciment i dificultant el pas dels visitants en alguns punts en què la paret quedava molt a prop de les estructures talaiòtiques, va motivar que es decidís per part de la institució insular d’eliminar-la.

La feina, supervisada per un arqueòleg i que ara ja llueix renovada, es va dur a terme durant la passada primavera. Part de la pedra d’aquesta paret seca, de 90 metres de longitud, es va reaprofitar per arranjar diversos trams d’una altra paret seca, la que delimita el jaciment.

Aquesta intervenció s’ha sumat a la d’eixamplar i arreglar l’accés de servei al poblat, per facilitar futures feines d’excavació i restauració, alhora que s’ha renovat la cartelleria i s’han posat noves fletxes indicatives del recorregut.