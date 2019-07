Alaior programa una nit plena d’espelmes

Alaior es prepara per viure una nit prou original, amb un centre històric sense enllumenat públic i ple d’espelmes, i amb sis activitats culturals pel recorregut.

L’activitat, que és una proposta inclosa al programa electoral de l’actual equip de govern i que compta amb la col·laboració del sector turístic i hoteler, segons que s’ha comentat des de l’Ajuntament d’Alaior, es diu «Noche en vela» i es farà aquest dijous 11 de juliol a partir de les 21.30 hores. Consistirà en l’apagada de l’enllumenat públic del centre històric de la població, on es col·locaran nombroses espelmes per poder gaudir dels racons d’Alaior d’una manera diferent.

A sis punts del recorregut s’hi podran trobar diverses actuacions musicals, de dansa i projeccions. Al Pla des Borrassos, per exemple, hi actuarà Dansa-Lo amb una peça de dansa contemporània i una de dansa jazz, al carrer Nou ho farà Eva Pons Trio amb cançons menorquines i pròpies, mentre que a Ses Penyes hi serà el grup musical Acords amb temes brasilers, mediterranis i pop.

Al Pati de sa Lluna, a la vegada, hi actuarà Mirall de la Música amb música antiga a cappella, al carrer Major el Mervils Duo i el seu repertori soul i rock i as Fossar s’hi projectarà el documental «25 anys fent camí», sobre Menorca Reserva de la Biosfera.

Aquesta activitat «Noche en vela» reuneix a la vegada, segons que s’ha explicat des de l’Ajuntament d’Alaior, components culturals i «té una evident sensibilitat ecològica», perquè «l’apagada de l’enllumenat públic durant unes hores suposa un estalvi d’energia».

També s’ha explicat que els ciutadans que desitgin aportar espelmes hauran de tenir la precaució de dur-les amb qualque tipus d’envàs, per evitar que la cera caigui i s’aferri a les voravies. Una altra de les recomanacions és que els fillets més petits no vagin tot sols pels carrers del centre durant les hores que duri l’esdeveniment, amb la intenció de prevenir possibles desorientacions o un ús no adequat de les espelmes que es trobaran durant tot el recorregut.